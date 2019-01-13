Названа диета-убийца

Ученые развеяли популярный миф о похудании

Принято считать, что стройной фигуры можно без вреда добиться с помощью низкоуглеводного питания. На самом деле, такой рацион опасен для человека и способен быстрее свести его в могилу.

Международная группа ученых выяснила, что залогом долгой жизни является клетчатка.

Результаты исследования, приведенные в журнале Lancet, разрушают представления о пользе диет с низким количеством углеводов, в которых отсутствует клетчатка. Эксперимент на добровольцах показал, что на тысячу человек, сидящих на низкоуглеводном рационе, приходится примерно 13 преждевременных смертей и шесть случаев появления сердечно-сосудистых болезней.

Небольшая ее доза защищает организм от проблем с сердцем и сосудами, а также от диабета и других тяжелых заболеваний. Мужчинам достаточно употреблять в день 21 грамм пищевых волокон, а женщинам хватит и того меньше – 17 грамм. Ученые рекомендуют получать необходимый элемент из овсянки, черного хлеба, чечевицы, яблок и моркови.

