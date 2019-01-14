Совершен прорыв в лечении опасных онкологических опухолей

Швейцарские ученые сумели разработать способ эффективно подавить образование метастазов рака груди.

Результаты исследования специалистов из Университета и Университетского госпиталя Базеля представлены на портале MedicalXpress. Создать работающую стратегию борьбы с опасными новообразования удалось благодаря совместной работе экспертов в таких областях, как молекулярная и вычислительная биология, а также при использовании большого объема клинических данных.

Известно, что именно метастазы являются причиной более чем 90% смертей среди больных раком. До настоящего времени больные, у которых начался процесс метастазирования, считались неизлечимыми. Междисциплинарная команда ученых из Швейцарии нашла медикамент, способный справиться с метастазами и подавить их способность к дальнейшему распространению.

Протестировав почти 2,5 тыс. лекарственных компонентов, исследователи нашли ингибиторы образования кластеров метастазов и установили препараты, способные справиться с ними.

Авторы исследования объясняют, что они сумели использовать лекарства, которые не просто убивают раковые клетки, но разлагают, рассоединяют их, уничтожая опухоль. Теперь ученые планируют провести клинические испытания своего подхода на пациентах, больных раком груди, чтобы в дальнейшем разработать более действенные препараты для лечения этого опасного заболевания.