Найдено вкусное лекарство от рака

Знакомые продукты оказались эффективными в борьбе со смертельной болезнью

Гранаты помогают справиться с воспалительными процессами в кишечнике и даже могут предотвращать образование злокачественных опухолей.

К такому выводу пришли ученые из университета Луисвилля, результаты исследования которых опубликованы на портале Eurekalert!

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Выяснилось, что вещество уролитин A, содержащееся в ягодах и гранатах, успешно борется с такими воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как болезнь крона и язвенный колит.

Эффективного лечения этих недугов пока так и не найдено, однако теперь медики считают, что с помощью уролитина А или его синтетического аналога UAS03 они смогут помочь миллионам людей по всему миру.

Исследования показали, что регулярное употребление вытяжек из граната помогает укрепить и даже восстановить стенки кишечника, что, в свою очередь, защищает организм от проникновения токсинов из пищи и существенно понижает вероятность развития рака.



