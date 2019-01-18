Диагностику и лечение онкологических новообразований проведут на генетическом уровне

Американские ученые обнаружили в злокачественных опухолях простаты особый ген NSD2, который показывает, что пациенты подвергаются риску распространения раковых клеток.

По мнению специалистов, уничтожение этого гена поможет больным раком простаты прожить дольше, сообщает EurekAlert!.

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Во время эксперимента, проведенного на мышах, медики сумели "выключить" опасный NSD2 в раковых опухолях, и это существенно уменьшило распространение злокачественных клеток.

По словам Антонины Митрофановой из Ратгерского университета, ведущего автора исследования, при диагностике рака простаты врачи могут оценить размер опухоли, но не могут предугадать, как сильно она вырастет. Своевременная оценка перспектив развития болезни поможет выработать наиболее эффективный план лечения для каждого пациента, подчеркнула Митрофанова.

Сейчас исследователи разрабатывают лекарство, способное "отключать" вредоносный ген. Хотя в первоначальном исследовании речь шла только о лечении рака простаты, Митрофанова считает, что полученные командой ученых данные можно будет использовать и для борьбы с другими видами рака.