Перспективный подход снизит побочные эффекты сильнодействующих медикаментов

Российские и австралийские специалисты предложили нестандартную лекарственную форму для препаратов, борющихся с серьезными болезнями. Медикаменты будут вводить в организм пациента через поверхность кожи при помощи размещенных на пластыре микроигл.

Сейчас ученые начали работу над созданием пластыря-иммуномодулятора для онкобольных, который не будет обладать недостатками инъекций и таблеток. В перспективе пластыри с микроиглами могут использоваться для сильнодействующих обезболивающих, лекарств для больных, страдающих потерей памяти, и даже для противозачаточных средств.

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"При приеме привычных таблеток они проходят через желудочно-кишечный тракт, периферийные кровеносные сосуды и печень, прежде чем поступят в общую кровеносную систему. Некоторые средства... на 95% поглощаются метаболическими процессами. Этого можно избежать, доставляя препарат через кожу", – рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института молекулярной медицины Сеченовского университета Юрий Анисимов.

Так как верхний слой кожи человека служит преградой для токсинов из внешней среды, пройти через него могут только вещества с низким молекулярным весом. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, медики предложили протыкать эпидермис миниатюрными иглами.

Патчи с микроиглами длиной в полмиллиметра наклеиваются прямо на кожу, а затем начинают вводить в организм лекарство из нанокапсул, оболочки которых раскрываются в течение определенного времени, что позволяет вводить препарат постепенно. Этим новый метод в лучшую сторону отличается от инъекций: больные избавлены от болезненных ощущений, кроме того, уколы не надо делать по несколько раз в день.

По мнению заведующего лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Максима Абакумова, новая методика будет востребована, так как она снижает накопление ненужных лекарственных препаратов в печени, кроме того, она более комфортна для больных.

