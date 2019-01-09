Российские специалисты совершили прорыв в борьбе с опасными недугами

Микробы, обитающие в кишечнике у пациентов-алкоголиков, вызывают онкологические заболевания печени, цирроз и фиброз.

К такому выводу пришли российские ученые Центра доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. По словам руководителя Центра Чавдара Павлова, кишечные бактерии повреждают печень, отравляя клетки продуктами своей жизнедеятельности, причем подобный набор микроорганизмов имеется именно у людей, страдающих алкогольной зависимостью, здоровым подобная опасность не грозит.



Кроме того, российские специалисты пришли к выводу, что, если модифицировать микробы в кишечнике, это поможет снизить тягу к спиртному. Планируется, что новая методика лечения алкоголизма будет разработана в течение ближайших двух-трех лет.

Набор генетически "отредактированных" бактерий будет доставляться в организм алкоголиков при помощи специальных капсул. В дополнение к этому пациенты будут соблюдать особую диету, которая поможет изменить микрофлору кишечника.



Медики по-разному оценивают эффективность нового метода борьбы с зеленым змием. Так, профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов считает, что предложенная методика лечения алкоголизма может быть весьма эффективной. Он напоминает, что находящиеся в кишечнике бактерии продуцируют нейропептиды, которые модулируют психологическое состояние человека, что, в свою очередь, влияет на его пристрастие к спиртному.

Однако директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков уверен, что простым изменением микрофлоры кишечника тягу к спиртному уничтожить невозможно. "Алкоголизм – это биопсихосоциодуховная проблема. И возникновение болезни связано именно с духовным началом. Лечение должно быть комплексным, а начинать его надо именно с душевных и психологических проблем", – цитирует нарколога издание "Известия".