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Раскрыт секрет быстрого похудения

Фото: www.globallookpress.com
Сбросить вес поможет цветная диета

Известный голливудский диетолог Джанет Томсон рассказал, как избавиться от ненавистных килограммов. По его словам, если следовать инструкциям, результат не заставит себя долго ждать: всего за две недели можно скинуть до пяти килограммов.

Исходя из названия, цветная диета классифицирует продукты по цветовым категориям. Всего их четыре. "Зеленые" – это овощи и фрукты, кроме сухофруктов. Их можно употреблять от семи до восьми порций в день.

"Розовые" продукты – картофель, хлеб, макаронные изделия и хлопья. Их рекомендуется есть только три порции в день, сообщает Daily Mail. "Синяя" категория включает в себя мясо, рыбу, молочные продукты, орехи и семена. Порции мяса должны весить не более 225 граммов.

Данные продукты нужно включать в каждый прием пищи. Важно, что желающим похудеть людям следует избегать употребления так называемых "красных" продуктов с высоким содержанием сахара, а также алкоголя.

Впервые "цветная" диета была разработана художницей Минди Визель, которая описала ее в своей книге, вышедшей в 2003 году. Сегодня принцип "разноцветного питания" стал весьма популярен. Диет, составленных по цветовому принципу несколько. Но объединяет их одно: все они считаются полезными для здоровья, поскольку позволяют не только безопасно избавиться от лишних килограммов, но и очистить организм.

Людмила ФОКАНОВА
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