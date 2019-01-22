Раскрыт секрет быстрого похудения

Сбросить вес поможет цветная диета

Известный голливудский диетолог Джанет Томсон рассказал, как избавиться от ненавистных килограммов. По его словам, если следовать инструкциям, результат не заставит себя долго ждать: всего за две недели можно скинуть до пяти килограммов.

Исходя из названия, цветная диета классифицирует продукты по цветовым категориям. Всего их четыре. "Зеленые" – это овощи и фрукты, кроме сухофруктов. Их можно употреблять от семи до восьми порций в день.

"Розовые" продукты – картофель, хлеб, макаронные изделия и хлопья. Их рекомендуется есть только три порции в день, сообщает Daily Mail. "Синяя" категория включает в себя мясо, рыбу, молочные продукты, орехи и семена. Порции мяса должны весить не более 225 граммов.

Данные продукты нужно включать в каждый прием пищи. Важно, что желающим похудеть людям следует избегать употребления так называемых "красных" продуктов с высоким содержанием сахара, а также алкоголя.

Впервые "цветная" диета была разработана художницей Минди Визель, которая описала ее в своей книге, вышедшей в 2003 году. Сегодня принцип "разноцветного питания" стал весьма популярен. Диет, составленных по цветовому принципу несколько. Но объединяет их одно: все они считаются полезными для здоровья, поскольку позволяют не только безопасно избавиться от лишних килограммов, но и очистить организм.