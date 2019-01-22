Назван элементарный способ обнаружить болезнь Альцгеймера
Специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета смогли выявлять потенциальные биомаркеры коварной болезни – генетическую мутацию. Выяснилось, что уровень определенного белка в крови растет с той же скоростью, с которой мозг теряет нейроны.
Заметить начало деменции за 16 лет до появления ее симптомов поможет простой анализ крови. Этот быстрый и дешевый способ собираются внедрить на регулярной основе в клиниках, сообщает журнал Nature Medicine.
Ученые исследовали 250 человек, которые обладали генетической мутацией, и их здоровых родственников. Впоследствии каждые два-три года добровольцы сдавали анализ крови, проходили сканирование мозга и делали тесты на когнитивные способности.
Выяснилось, что люди из "группы риска" имели меньше нейронов в тканях мозга и хуже справлялись с тестами на интеллект и память. Теперь специалистам предстоит понять, как быстро могут расти уровни белка и какой показатель уже является причиной для беспокойства.
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