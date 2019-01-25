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Пришельцы прислали радиосигнал из центра Галактики

Фото: pixabay.com
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Новые научные данные раскололи ученых на 2 лагеря

После того как международная группа астрономов исследовала снимки гигантской черной дыры, находящейся в созвездии Стрельца, уфологи немедленно заявили, что инопланетяне транслируют на Землю свои радиоволны.

По мнению конспирологов, черная дыра в центре нашей Галактики – на самом деле самый настоящий портал, которым пользуются "зеленые человечки", сообщает "Диалог.ua".

Кроме того, инопланетяне шлют человечеству радиосигналы из созвездия Стрельца, однако техника пока не достигла такого уровня развития, чтобы обитатели Земли могли расшифровать их, уверены уфологи.

Отмечается, что не все ученые согласны с такой точкой зрения, многие уверены, что черная дыра в центре Галактики – обычный астрономический объект. Однако ряд экспертов считает, что, сами того не ведая, астрофизики натолкнулись на "космическую дверь" для телепортаций таинственных пришельцев.

Валентина МАЙОРОВА
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