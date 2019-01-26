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Работу ночью признали опасной для здоровья

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазвана самая эффективная диета
В организме происходят необратимые изменения

Недостаток сна и ночное бодрствование приводит к серьезным изменениям в структуре ДНК. К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета.

В эксперименте приняли участие врачи, постоянно работающие в ночную смену. У них брали кровь на анализы. Оказалось, что уровень повреждений ДНК у них намного больше, чем у тех, кто работал днем. Об этом говорится в статье в журнале Anaesthesia.

Эксперты подчеркнули, что оптимальная для здоровья продолжительность сна должна составлять от 6 до 8 часов в сутки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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