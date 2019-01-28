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В кисломолочных продуктах оказалось больше вреда, чем пользы

Фото: Утро.ру
продолжениеЛюбимый продукт оказался панацеей от рака
Еще одно распространенное представление о здоровом питании опровергнуто

О пользе кефира, ряженки, йогурта и простокваши сказано немало. Однако эти продукты весьма коварны. Они могут нанести непоправимый вред здоровью, предупредила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Кисломолочка, отметила она, держит в страхе обмен веществ, иммунную систему и углеводный обмен. Это бомба с часовым механизмом. Данная продукция приводит его в действие, если организм дает сбой.

"Особенно если у человека наблюдается лишний вес, есть преддиабетное состояние, диабет. Любые кисломолочные продукты являются источником лактозы, избыточного сахара, часто скрытого. Их потребление вызывает повышение уровня глюкозы, инсулина, снижает работу поджелудочной железы в плане усвоения данного продукта",

рассказала Лазуренко "Вечерней Москве". 

Зарубежные диетологи утверждают, что натуральные йогурты нормализуют давление. Их коллега из России развеяла этот миф. По ее словам, кисломолочка вызывает отеки, что губительно для людей с гипертонией. А значит повышенное давление является противопоказанием для употребления хитрых продуктов.

"Для гипертоников принципиально состояние тонуса сосудов. Им важно контролировать количество жидкости в организме, продуктов и напитков, которые вызывают задержку влаги. И как раз кисломолочные продукты вызывают задержку жидкости в организме", – пояснила собеседница, подчеркнув, что худеющие должны оставить привычку спасаться по ночам кефиром.

"Лактоза будет тормозить выработку хороших, качественных гормонов, которые в ночное время влияют на снижение жировой ткани в организме", 

– заключила она.

Можно ли человеку ряженку и простоквашу, покажет анализ биохимии крови. А пока, заметила диетолог, все больше россиян с легкостью отвыкают от не такой уж безвредной продукции. 

Ксения АНДРЕЕВА
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