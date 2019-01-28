Еще одно распространенное представление о здоровом питании опровергнуто

О пользе кефира, ряженки, йогурта и простокваши сказано немало. Однако эти продукты весьма коварны. Они могут нанести непоправимый вред здоровью, предупредила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Кисломолочка, отметила она, держит в страхе обмен веществ, иммунную систему и углеводный обмен. Это бомба с часовым механизмом. Данная продукция приводит его в действие, если организм дает сбой.

"Особенно если у человека наблюдается лишний вес, есть преддиабетное состояние, диабет. Любые кисломолочные продукты являются источником лактозы, избыточного сахара, часто скрытого. Их потребление вызывает повышение уровня глюкозы, инсулина, снижает работу поджелудочной железы в плане усвоения данного продукта",

– рассказала Лазуренко "Вечерней Москве".

Зарубежные диетологи утверждают, что натуральные йогурты нормализуют давление. Их коллега из России развеяла этот миф. По ее словам, кисломолочка вызывает отеки, что губительно для людей с гипертонией. А значит повышенное давление является противопоказанием для употребления хитрых продуктов.

"Для гипертоников принципиально состояние тонуса сосудов. Им важно контролировать количество жидкости в организме, продуктов и напитков, которые вызывают задержку влаги. И как раз кисломолочные продукты вызывают задержку жидкости в организме", – пояснила собеседница, подчеркнув, что худеющие должны оставить привычку спасаться по ночам кефиром.

"Лактоза будет тормозить выработку хороших, качественных гормонов, которые в ночное время влияют на снижение жировой ткани в организме",

– заключила она.

Можно ли человеку ряженку и простоквашу, покажет анализ биохимии крови. А пока, заметила диетолог, все больше россиян с легкостью отвыкают от не такой уж безвредной продукции.