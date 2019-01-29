Раскрыт способ предотвратить развитие рака

Уникальный препарат поможет справиться с серьезной болезнью

Международным ученым удалось найти способ защиты от рака. Они активировали специальные Т-клетки, которые истощаются в борьбе с опасной болезнью и поэтому организм не может успешно сопротивляться ей.

Исследователи выяснили, что причиной истощения лимфоцитов является снижение в них количества энолазы 1 – фермента, играющего роль в гликолизе, то есть процессе окисления глюкозы. Специалисты попытались заставить здоровые клетки поглощать конечный продукт гликолиза. В итоге организм получал дополнительную энергию на борьбу с раком. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.

Ученые создали специальный препарат, который уже в скором времени смогут проверить на людях.