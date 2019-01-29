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Обнаружена новая опасность Солнца для человека

Фото: pixabay.com
продолжениеНазваны вызывающие инфаркт профессии
Вспышки вызывают аномалии в клетках

Последствия от вспышек на Солнце приводят к возникновению геомагнитных бурь. Они влияют на работу техники и на биологические объекты, в том числе, человека.

Ученые из Томска, Ханты-Мансийска, Воронежа и Севастополя сделали важное открытие. Они провели исследование о влиянии вспышек на человеческий организм. Обследовались мужчины в возрасте от 18 до 21 года, которые ведут здоровый образ жизни.

Выяснилось, что вспышки на Солнце оказывают прямое влияние на строение клеток. Появляются такие аномалии строения, как изменение клеточного ядра и некроз эпителия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Томского госуниверситета (ТГУ). Вместе с тем, ученые отметили, что подобные патологии почти всегда обратимы, отмечает "Федерал Пресс".

Дело в том, что в организме постоянно образуются клетки с неправильной структурой. Но у здорового человека есть несколько уровней восстановительной защиты. Они-то регулируют эти процессы.

Отметим, во время вспышек на Солнце в сторону Земли направляется большое количество разных частиц, которые движутся с разной скоростью и достигают поверхность нашей планеты за 2-4 суток. Большинство из них задерживается в верхней атмосфере магнитным полем Земли. Также образуется электромагнитное излучение, достигающее Земли за восемь минут после вспышки. Последствия некоторых вспышек могут наблюдаться в течение недели.

Людмила ФОКАНОВА
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