Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы вызывающие инфаркт профессии

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыт способ предотвратить развитие рака
Некоторые специалисты больше подвержены рискам

Род и характер деятельности человека влияет на развитие острых состояний, рассказала главный кардиолог России, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Мария Глейзер. Наиболее уязвимы в этом отношении люди, чаще остальных испытывающие на работе стресс, который является одним из факторов риска возникновения инфаркта.

"Есть люди, которые в силу своей профессиональной деятельности все время находятся в стрессовой ситуации. Например, водители автобусов, летчики, ответственные за жизнь большого числа людей",

приводит слова медика "Московский комсомолец". Кроме того, она рассказала, что среди врачей повышенный риск развития сердечных заболеваний имеют специалисты в области хирургии, реаниматологии и анестезиологии.

Также врач-кардиолог отметила интересный факт. Оказывается, люди творческих профессий обычно живут дольше других.

Примечательно также, что скульпторы обогнали художников по продолжительности жизни. Возможно, что это связано с большей физической нагрузкой. Дольше остальных на семь лет живут шахматисты. Глейзер объяснила такую закономерность тем, что, по-видимому, люди творческих профессий получают большое удовлетворение от результатов своего труда.

Людмила ФОКАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

За Крым ответите: Киев наложил лапу на деньги российских банков

Решение принято по иску олигарха Коломойского

Пропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет

Экс-полковник ГРУ и его дочь бесследно исчезли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей