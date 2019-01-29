Названы вызывающие инфаркт профессии

Некоторые специалисты больше подвержены рискам

Род и характер деятельности человека влияет на развитие острых состояний, рассказала главный кардиолог России, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Мария Глейзер. Наиболее уязвимы в этом отношении люди, чаще остальных испытывающие на работе стресс, который является одним из факторов риска возникновения инфаркта.

"Есть люди, которые в силу своей профессиональной деятельности все время находятся в стрессовой ситуации. Например, водители автобусов, летчики, ответственные за жизнь большого числа людей",

– приводит слова медика "Московский комсомолец". Кроме того, она рассказала, что среди врачей повышенный риск развития сердечных заболеваний имеют специалисты в области хирургии, реаниматологии и анестезиологии.

Также врач-кардиолог отметила интересный факт. Оказывается, люди творческих профессий обычно живут дольше других.

Примечательно также, что скульпторы обогнали художников по продолжительности жизни. Возможно, что это связано с большей физической нагрузкой. Дольше остальных на семь лет живут шахматисты. Глейзер объяснила такую закономерность тем, что, по-видимому, люди творческих профессий получают большое удовлетворение от результатов своего труда.