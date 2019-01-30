Человечество выкосит жуткая эпидемия

До глобальной катастрофы осталось совсем немного

Один из самых загадочных недугов современного мира надвигается на планету. Через каких-то 20 с небольшим лет неизлечимой болезнью Паркинсона, которая возникает в преклонном возрасте, будут страдать не менее 12 миллионов человек.

Причем этот показатель будет расти на фоне увеличения продолжительности жизни и негативного воздействия индустриализации. И тогда больных станет на 5 миллионов больше, чем говорилось выше.

Неутешительные прогнозы, которые опубликованы в IOS Press, сделали ученые из США и Нидерландов. Причина, по которой хворь поработит человечество, – увеличение числа пожилых людей. Так, по мнению авторов исследования, к 2050 г. таких будет около 2 миллиардов.

Сейчас же печальная статистика гласит, что за четверть века, с 1990 по 2015 г., число страдающих болезнью Паркинсона удвоилось и на сегодня превышает 6 миллионов. Особое опасение вызывает эффект от индустриализации. Именно продукты производства – пестициды и тяжелые металлы – влияют на расстройства нервной системы. Так что профилактика недуга, уверены специалисты, в руках человека.

"Уже через десять лет мы можем действительно говорить о пандемии, поэтому необходимо направить все силы на развитие профилактических мер среди населения, а также расширять стратегии ухода за такими пациентами",

— полагает автор исследования Рей Дорси.

Он отметил, что необходимо создавать эффективные препараты. Впрочем, современная фармацевтика и без того активно борется с болезнью Паркинсона. Разработка новых лекарств ведется непрерывно.