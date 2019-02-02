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Найден простейший способ вылечить простуду

Фото: globallookpress.com
Совет ученых ускорит процесс выздоровления и укрепит защиту перед вирусом

Шотландские специалисты выяснили, что подсоленная вода помогает быстрее встать на ноги тем, кто подхватил простуду. 

Оказывается, эффективно бороться с простудными заболеваниями можно с помощью морской соли. Например, полоскать рот соленой водой или капать в нос водой с солью, предварительно ее охладив. 

Специалисты из Эдинбурга проверили эти нехитрые методы на добровольцах, и результаты их поразили – болезнь сходила на нет на два дня раньше, а насморк у некоторых проходил и вовсе на неделю быстрее. При этом ученые заметили и еще один положительный эффект "солевых" процедур. Все простудившиеся во время лечения морской солью становились менее заразными для окружающих, говорится на сайте Medikforum.ru.

По мнению исследователей, принцип лечебного воздействия морской соли на организм заключается в том, что она вынуждает его вырабатывать антивирусы, пишет "МИР24".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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