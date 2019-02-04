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Назван новый признак глобальной катастрофы

Фото: pixabay.com
Совсем скоро мир изменится навсегда

Изменения климата в обозримой перспективе приведут к тому, что вода в морях и океанах поменяет свой цвет.

Повышение температуры морской воды приведет к изменениям в составе фитопланктона – крошечных водорослей, обитающих в воде. Это, в свою очередь, вызовет изменение цвета океанов – к такому выводу пришла группа американских и британских ученых, результаты работы которых опубликованы в Nature Communications.

При этом люди смогут увидеть эти изменения достаточно скоро: по оценкам специалистов, океанская вода поменяет свой цвет уже к концу нынешнего столетия. Каким же будет новый цвет морских глубин? Ученые считают, что голубая вода теплых океанов потемнеет, приобретет более глубокий синий оттенок. А вот зеленоватые оттенки полярных морей станут более яркими – ведь ожидается, что вода, омывающая Арктику и Антарктику, станет теплее.

Валентина МАЙОРОВА
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