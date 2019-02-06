Рассеянность назвали симптомом опасной болезни

Внимание к деталям поможет надолго сохранить здоровье

Неспособность сосредоточиться на каком-то деле и постоянные переключения внимания оказались вовсе не так уж безобидны. Канадские ученые пришли к выводу, что рассеянность является одним из скрытых признаков так называемого "тихого инсульта" – нарушения кровоснабжения мозга из-за закупорки мелких кровеносных сосудов.

Исследователи выяснили, что у людей, получивших повреждения белого вещества мозга, снижалась внимательность и повышалась рассеянность при выполнении ежедневных задач. При этом специалисты заметили, что эти симптомы появлялись даже до того, как заболевание диагностировалось, сообщает EurekAlert!.

"Тихий инсульт" – один из самых распространенных недугов среди пожилых людей. Повреждения в сосудах головного мозга, происходящие при этом типе инсульта, приводят к развитию деменции и болезни Альцгеймера.

Невнимательность, склонность к потере нити рассуждений и рассеянность – серьезный повод для того, чтобы пройти обследование у специалиста, напоминает "Вечерняя Москва".

