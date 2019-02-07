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У психических расстройств нашли неожиданную причину

Фото: pixabay.com
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Злоупотребление спиртным в юном возрасте аукнется впоследствии

Подростки, которые не отказывают себе в выпивке, в зрелом возрасте чаще сталкиваются с психологическими проблемами и алкоголизмом.

Такой вывод сделали ученые из Иллинойсского университета в Чикаго, сообщает GEN. Выяснилось, что у людей, начавших употреблять спиртное до достижения возраста 21 года, происходили эпигенетические изменения синтеза белка BDNF, который необходим для формирования нейронных связей в миндалевидном теле мозга – области, ответственной за принятие решений и контроль над эмоциями.

По словам профессора Субхаша Панди, у подростков в зрелом возрасте чаще диагностируются тревожные расстройства, а впоследствии они в 4 раза чаще становятся алкоголиками по сравнению со своими обычными сверстниками.

Валентина МАЙОРОВА
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