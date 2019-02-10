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Глава российского Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что в данный момент эпидемия гриппа в стране охватила 5 федеральных регионов.
По ее словам, вспышки заболевания находятся в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах, а также на Северном Кавказе. Об этом она рассказала в эфире "Первого канала".
При этом Скворцова подчеркнула, что эпидемия завершится в середине апреля.
"Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться", – добавила она.
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