Опасная болезнь распространилась уже по всей стране

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что в данный момент эпидемия гриппа в стране охватила 5 федеральных регионов.

По ее словам, вспышки заболевания находятся в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах, а также на Северном Кавказе. Об этом она рассказала в эфире "Первого канала".

При этом Скворцова подчеркнула, что эпидемия завершится в середине апреля.

"Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться", – добавила она.