И вас вылечат: найден способ справиться с любовной зависимостью

От несчастной любви помогут таблетки

Любовное настроение витает в февральском воздухе – перед Днем святого Валентина многих окутывают романтические мечты. Однако амурные переживания могут быть не только прекрасны, но и опасны, если переходят в психическое расстройство, предупреждают американские ученые.

Любовная зависимость, которую еще называют патологической любовью, – удел незрелых натур, отмечается в статье, опубликованной в The European Journal of Psychiatry. Больше всего от нее страдают молодые люди – около 25% студентов колледжей признались в этом расстройстве, тогда как в среднем среди населения оно затрагивает всего лишь 3-10%.

При этом среди специалистов пока нет единого мнения относительно того, что же считать любовной зависимостью. Некоторые ученые связывают ее с перепадами настроения, другие относят к расстройствам обсессивно-компульсивного спектра. Страдающие от этого недуга характеризуются неадаптивным поведением, чрезмерным интересом к одному или нескольким партнерам и отказу от всех интересов сразу, кроме тех, что связаны с избранником.

Исследователи отмечают, что пока патологическую любовь не пытаются лечить лекарственными средствами. Однако они уверены, что если взглянуть на эту проблему как на любую другую аддикцию – к примеру, наркотическую или алкогольную, то фармакология может оказать неоценимую помощь в деле врачевания разбитых сердец и развития устойчивой самооценки.