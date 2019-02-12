Найдено средство от болезни Альцгеймера

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Гормон иризин, который вбрасывается в кровь во время занятий спортом, не только улучшает память, но и помогает справиться с таким опасным недугом, как болезнь Альцгеймера.
К такому выводу пришла международная команда ученых, результаты исследования которых опубликованы в Medical Xрress. Ранее считалось, что иризин в основном участвует в обмене веществ, однако последние исследования показали, что этот гормон усиливает рост нейронов в гиппокампе – области мозга, ответственной за обучение и запоминание.
Кроме того, специалисты подтвердили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера уровень иризина в тканях существенно меньше, чем у здоровых людей, что доказывает критически важное значение этого гормона для поддержания здоровья мозга.
Эксперимент, проведенный на мышах, показал, что у грызунов, которые в течение пяти недель занимались плаванием, деменция не развивалась даже при введении бета-амилоидов – веществ, способствующих развитию болезни Альцгеймера. При этом блокирование распространения иризина при помощи лекарств уничтожило положительный эффект от занятий плаванием, констатировали ученые.
Специалисты считают, что препарат с использованием иризина поможет справиться с деменцией, и настоятельно рекомендуют не пренебрегать физкультурой, чтобы подольше оставаться в здравом уме и твердой памяти.
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