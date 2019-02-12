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Сохранить фигуру: названы правила эффективной диеты

Фото: www.globallookpress.com
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Спиртное не повредит похудению

Несколько бокалов вина не окажут заметного влияния на талию, считают эксперты по правильному питанию.

Хотя многие диетологи утверждают, что полный отказ от алкоголя поможет быстрее сбросить лишние килограммы, не все согласны с этим утверждением.

Недавние исследования показали, что небольшое количество вина не помешает эффективному похудению, отмечает VistaNews. Однако при этом не следует забывать, что жидкие калории остаются калориями, злоупотребление которыми может повлиять на вес человека. Так что лучшим выбором спиртного для худеющих граждан станут низкокалорийные напитки, например, сухое вино.

Валентина МАЙОРОВА
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