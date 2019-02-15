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Овощи и фрукты несут смертельную опасность

Фото: www.globallookpress.com
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Обработка продуктов химией наносит серьезный удар по здоровью

Средство для борьбы с сорняками глифосат увеличивает риск развития некоторых видов рака на 41%.

По словам Лианны Шеппард из университета Вашингтона, ученые убедились в том, что популярный гербицид является мощным канцерогеном, так как он повышает вероятность развития неходжкинской лимфомы. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав медицинские данные за 2001-2018 гг., отмечает Medical Xрress. К таким же результатам пришло в 2015 г. Международное агентство исследования рака, заявившее, что глифосат можно считать вероятным канцерогеном.

Гербицид начал применяться в сельском хозяйстве в 1974 году. С середины нулевых глифосат начал использоваться повсеместно, и теперь сельскохозяйственные культуры содержат неоправданно большое количество этого опасного для здоровья человека вещества, предупреждают ученые.

Валентина МАЙОРОВА
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