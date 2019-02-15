Грипп убивает россиян

В нескольних регионах зарегистрированы смертельные случаи

Три человека умерли от гриппа в больнице в Нефтеюганске за прошедшую неделю.

"У больных появилось сильное осложнение в виде пневмонии, которая и привела к смерти. Все три смерти произошли с 10 по 13 февраля", – рассказал URA.RU источник в медицинском учреждении.

Он добавил, что все трое пациентов были людьми пожилого возраста, прививок от гриппа они не делали. Департамент здравоохранения Югры пока не дал агентству официального комментария по поводу случившегося. Ранее в феврале 36-летний пациент скончался в больнице в Ямало-Ненецком автономном округе.

По информации Роспотребнадзора, недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 48 субъектах РФ. Кроме того, в 11 городах зафиксировано превышение эпидпорога по центральному городу без превышения порога заболеваемости по региону.

Перед наступающей эпидемией было привито против гриппа более 70,8 миллиона россиян, что составляет почти половину от численности населения страны.