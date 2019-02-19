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Найдена новая опасность фастфуда

Фото: www.globallookpress.com
Вредная еда грозит не только ожирением, но и более серьезными осложнениями

Новое неприятное свойство сладкой и жирной пищи обнаружили ученые из Портлендского университета в США – выяснилось, что такая еда провоцирует воспалительные процессы в организме и может даже привести к преждевременной смерти от сепсиса.

У лабораторных мышей, которые сидели на диете, богатой сахаром и жирами, быстро развивались воспаления внутренних органов, тогда как контрольная группа, получавшая сбалансированное питание, оставалась здоровой, отмечает портал Best Buy Beauty. В дальнейшем воспалительные процессы зачастую приводили к преждевременной смерти животных от заражения крови.

Ранее исследователи пришли к выводу, что чрезмерное увлечение сладостями увеличивает риск развития онкологических заболеваний, напоминает "МИР 24"

Валентина МАЙОРОВА
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