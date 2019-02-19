Нибиру
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- Послезавтра: черное солнце Нибиру погубит Землю
Новое неприятное свойство сладкой и жирной пищи обнаружили ученые из Портлендского университета в США – выяснилось, что такая еда провоцирует воспалительные процессы в организме и может даже привести к преждевременной смерти от сепсиса.
У лабораторных мышей, которые сидели на диете, богатой сахаром и жирами, быстро развивались воспаления внутренних органов, тогда как контрольная группа, получавшая сбалансированное питание, оставалась здоровой, отмечает портал Best Buy Beauty. В дальнейшем воспалительные процессы зачастую приводили к преждевременной смерти животных от заражения крови.
Ранее исследователи пришли к выводу, что чрезмерное увлечение сладостями увеличивает риск развития онкологических заболеваний, напоминает "МИР 24".
Часть соотечественников заняла неожиданную позицию
Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию