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В шаге от бессмертия: новое лекарство совершило прорыв

Фото: pixabay.com
продолжениеОпровергнуты главные стереотипы об импотенции
Эксперимент подтвердил, что необычная терапия работает

Американские ученые впервые испытали на людях по-настоящему эффективное новое антивозрастное лекарство.

В эксперименте приняли участие 14 пациентов с идиопатическим пульмональным фиброзом – болезнью легких в терминальной стадии. Исследователи из Университета Техаса в течение трех недель давали им по 9 доз дазатиниба (лекарство от лейкемии) и БАД кверцитин. Комбинация этих препаратов, по мнению ученых, эффективно устраняет "поломанные" клетки организма, которые, как считается, и ответственны за процессы старения.

Выяснилось, что у всех участников эксперимента после курса лечения улучшилось физическое самочувствие: к примеру, они стали способны гулять на более далекие расстояния, чем раньше. Медики подчеркивают, что, хотя их исследование было небольшим, оно стало важным шагом в борьбе со старением.

Теперь ученые собираются продолжить свой эксперимент – на людях, страдающих летальными болезнями легких и хроническими заболеваниями почек. Если опыты окажутся успешными, можно будет проводить их и на людях, которые не так серьезно больны, отмечает Science Alert.

Валентина МАЙОРОВА
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