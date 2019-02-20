Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Победить старение поможет тайна самураев

Фото: www.globallookpress.com
Современная наука подтвердила эффективность традиционной медицины

С давних пор японцы использовали растение ашитаба (также известно под названием дудник или ангелика) в качестве чудодейственного средства для заживления ран и укрепления здоровья.

Недавно международная команда ученых выяснила, что экстракт этого растения может стать настоящим эликсиром молодости. По словам одного из авторов исследования, профессора Франка Мадео из университета Граца, флавоноиды, содержащиеся в ашитаба, ускоряют процессы аутофагии, во время которых организм избавляется от поврежденных клеток.

Ученые считают, что, если запустить такой процесс очищения, можно сохранить здоровье на долгие годы, отмечается в статье, опубликованной в Nature Communications. Ученые уже получили обнадеживающие результаты, проведя эксперименты на мухах-дрозофилах, червях и дрожжах – продолжительность их жизни увеличилась на 20% по сравнению с контрольными группами.

Растение ашитаба широко используется в традиционной азиатской медицине для повышения общего тонуса организма, напоминает "МИР 24". Поэтому не исключено, что вскоре ученые проведут эксперименты на добровольцах, желающих достичь вечной молодости.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей