Победить старение поможет тайна самураев

Современная наука подтвердила эффективность традиционной медицины

С давних пор японцы использовали растение ашитаба (также известно под названием дудник или ангелика) в качестве чудодейственного средства для заживления ран и укрепления здоровья.

Недавно международная команда ученых выяснила, что экстракт этого растения может стать настоящим эликсиром молодости. По словам одного из авторов исследования, профессора Франка Мадео из университета Граца, флавоноиды, содержащиеся в ашитаба, ускоряют процессы аутофагии, во время которых организм избавляется от поврежденных клеток.

Ученые считают, что, если запустить такой процесс очищения, можно сохранить здоровье на долгие годы, отмечается в статье, опубликованной в Nature Communications. Ученые уже получили обнадеживающие результаты, проведя эксперименты на мухах-дрозофилах, червях и дрожжах – продолжительность их жизни увеличилась на 20% по сравнению с контрольными группами.

Растение ашитаба широко используется в традиционной азиатской медицине для повышения общего тонуса организма, напоминает "МИР 24". Поэтому не исключено, что вскоре ученые проведут эксперименты на добровольцах, желающих достичь вечной молодости.