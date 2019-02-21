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В Росгидромете объявили о массовой "смерти" спутников

Фото: www.globallookpress.com
Метеорологи осталась без важнейшей составляющей

Все отечественные метеоспутники прекратили свою работу – сейчас Росгидромет в срочном порядке занимаются решением задачи по восстановлению космических аппаратов. Так, уже в 2019 г. Росгидромет планирует самостоятельно запустить спутник, рассказал глава ведомства Максим Яковенко. 

"У нас нет спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла... Мы сейчас ищем возможность пойти по опыту тех же японцев, которые стали использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты", - 

приводит РИА "Новости" слова Яковенко.

Он уточнил, что на текущий год пока запланирован один пробный запуск. По словам метеоролога, у Росгидромета есть 2 собственных ракеты-носителя, способные выводить на орбиты высотой 115 и 300 км по 15 кг оборудования. кроме того, в советское время у ведомства были ракетные площадки на остров Хейса на Земле Франца-Иосифа и в Тикси. Тогда Росгидромет в год отправлял в космос по 900 геофизических ракет – пуски производились даже с научно-экспедиционных судов.

Сейчас метеорологи ведут переговоры с крупной ИТ-компанией, чтобы совместно сделать проект для отслеживания льдов. 

Валентина МАЙОРОВА
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