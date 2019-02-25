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Названы сроки прихода весны в Москву

Фото: www.globallookpress.com
Погода будет неустойчивой, предупреждают синоптики

В Центральной России в начале этой недели – ожидаются оттепель и сильный ветер: температура воздуха в большинстве регионов будет ночью от -4°C  до +1°C, днем: -1+4°C.

Однако с середины недели начнется похолодание: столбики термометров опустятся до -3-9°C ночью и до -5°C днем, рассказал "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

В Москве и Подмосковье в понедельник, 25 февраля, будет облачно, возможен дождь. Днем воздух погреется до +4°C. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Во вторник солнца вновь не будет, пройдут небольшие осадки, ночью и днем -3+2°C. В среду в столичный регион придет похолодание: местами пройдет небольшой снег, температура опустится ночью от -3°C до -8°C, днем будет от нуля до – 5°C.

В четверг и пятницу, 28 февраля и 1 марта, будет облачно, пройдут слабые осадки. Ночью -3 -8°C,  днем потеплеет до +4°C. Атмосферное давление будет неуклонно падать и дойдет к концу недели до 735 мм рт. столба – это на 10 мм ниже нормы. При этом устойчивое потепление начнется не раньше второй половины марта, считают метеорологи.

Валентина МАЙОРОВА
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