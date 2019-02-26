Вместе с холодами в регион придут метель и порывистый ветер

В начале марта жителям и гостям столицы вновь придется утепляться. Температура воздуха начнет понижаться в Москве и области уже в пятницу, 1 числа.

А в выходные россиян ждут настоящие январские морозы. В субботу пройдут снегопады, в ночь на воскресенье, 3 марта, осадки прекратятся, но столбики термометров опустятся до -20 °С. Синоптики считают, что потепление начнется уже в конце марта.

При этом, как сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на "Метеоновости", атмосферное давление будет намного ниже нормы. Оно составит 721 мм рт. ст. Такая "барическая яма" негативно скажется на здоровье метеозависимых людей.



