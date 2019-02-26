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По москвичам ударят сильные морозы

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
Вместе с холодами в регион придут метель и порывистый ветер

В начале марта жителям и гостям столицы вновь придется утепляться. Температура воздуха начнет понижаться в Москве и области уже в пятницу, 1 числа.

А в выходные россиян ждут настоящие январские морозы. В субботу пройдут снегопады, в ночь на воскресенье, 3 марта, осадки прекратятся, но столбики термометров опустятся до -20 °С. Синоптики считают, что потепление начнется уже в конце марта.

При этом, как сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на "Метеоновости", атмосферное давление будет намного ниже нормы. Оно составит 721 мм рт. ст. Такая "барическая яма" негативно скажется на здоровье метеозависимых людей.


Полина ИВАНОВА
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