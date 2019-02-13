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Последний снегопад: в Москву идет весна

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
Жителей столицы ждет тепло уже через месяц

Установившаяся в Москве теплая февральская погода бывает не чаще, чем раз в 15 лет – средняя температура превышает месячную норму на 7,8°C. Однако радоваться наступлению весны пока еще рано – настоящее тепло придет в столицу лишь к концу марта, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптики считают, что дата начала климатической весны – 27 марта. Именно тогда москвичам стоит ожидать наступления весенней погоды.

Кроме того, пока в феврале выпало мало осадков – всего 10% от обычного количества. Возможно, ситуацию исправит сегодняшний снегопад.

"В ближайшие сутки прибавится осадков. Может быть, мы войдем в норму", – сообщила синоптик "Российской газете".   

Фото: Агентство городских новостей

На этой неделе погода неустойчива, ожидаются сильные перепады температур, отмечает РИА ФАН. В среду, 13 февраля, будет около 0°C, в столице пройдет снег с дождем и сильным ветром, на дорогах гололедица. Департамент транспорта обратился к москвичам с просьбой пользоваться общественным транспортом из-за сильного гололеда на дорогах, сообщает RT.

В четверг похолодает до -1 ... -3°C. В пятницу, 15 февраля, вновь потеплеет до +3°C.

Валентина МАЙОРОВА
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