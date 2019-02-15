Утепляйтесь: в Москву возвращается зима

Резкие температурные скачки повлияют на самочувствие

Холодная погода вернется в столицу уже в начале следующей недели: в ночь на 19 февраля столбики термометров покажут -12-7°С.

По сообщению Гидрометцентра, ночная температура останется пониженной в течение недели – москвичей ждут морозы от -11°С до -6°С. Дневная же погода будет существенно теплее – в понедельник и вторник, 18 и 19 февраля,-5..0°С, в среду и четверг, 20 м 21 февраля, -3+2°С.

Такие резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей. Особенно внимательным стоит быть 20 февраля – в этот день на Землю обрушится сильная магнитная буря, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

В пятницу, 15 февраля, в Москве будет облачно, пройдет небольшой снег, днем порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду, температура воздуха 0+2°С, отмечает телеканал "Царьград". В выходные погода не изменится – в субботу, 16 февраля – от +1°С до +3°С, в воскресенье, 17 февраля, 0+2°С.

