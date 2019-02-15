Утепляйтесь: в Москву возвращается зима

Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
Холодная погода вернется в столицу уже в начале следующей недели: в ночь на 19 февраля столбики термометров покажут -12-7°С.
По сообщению Гидрометцентра, ночная температура останется пониженной в течение недели – москвичей ждут морозы от -11°С до -6°С. Дневная же погода будет существенно теплее – в понедельник и вторник, 18 и 19 февраля,-5..0°С, в среду и четверг, 20 м 21 февраля, -3+2°С.
Такие резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей. Особенно внимательным стоит быть 20 февраля – в этот день на Землю обрушится сильная магнитная буря, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
В пятницу, 15 февраля, в Москве будет облачно, пройдет небольшой снег, днем порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду, температура воздуха 0+2°С, отмечает телеканал "Царьград". В выходные погода не изменится – в субботу, 16 февраля – от +1°С до +3°С, в воскресенье, 17 февраля, 0+2°С.
Самолет купил единственный участник торгов за $661,5 тыс
Так же, как Петрова и Боширова, его называют офицером ГРУ