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Москвичей ждет морозная неделя

Температура воздуха опустится до -14°C

Аномальная оттепель в Москве подошла к концу. В ближайшую неделю в столице вновь похолодает.

Уже в понедельник, 18 февраля, температура воздуха днем опустится до -5 °C, а ночью до -12 °C. При этом осадков до среды не ожидается, передает Гидрометцентр РФ.

В четверг и в пятницу в Москву вернутся снегопады. Температура днем составит -8°C. При этом ночью столбики термометров могут опуститься до -14°C.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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