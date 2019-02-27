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Атмосферное давление в Москве стремительно падает

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Метеозависимые люди могут плохо себя почувствовать

В четверг, 28 февраля, атмосферное давление в столице может поставить рекорд, опустившись до отметки 726 мм рт. столба.

При этом климатическая норма февраля составляет 749 мм рт. столба, напоминает портал "Метеоновости". Стоит отметить, что самый низкий показатель атмосферного давления был зафиксирован в Москве в 1990 г. -  720 мм рт. столба.

К Центральной России приблизился скандинавский циклон, который и принес с собой резкие перепады давления.

В среду, 27 февраля, в столице ожидается от -4°С до -2°С, местами пройдет небольшой снег, атмосферное давление – 745 мм рт. столба, завтра потеплеет до 0+2°С, давление резко упадет – до 726 мм рт. столба, предупреждают синоптики Гидрометцентра. В пятницу, 1 марта, в городе будет -1+1°С, в субботу похолодает до-8-3°С.

Валентина МАЙОРОВА
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