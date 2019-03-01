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Заморозит и заметет: в марте россиян ждет зимняя погода

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Иванко Игорь
Первый месяц весны обещает быть прохладным и снежным

Весна будет поздней – в марте в Москве и Московской области ожидается холодная погода, однако возможны и оттепели.

"На Европейской территории страны среднемесячная температура в марте будет около нормы", –

рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог уточнил, что климатическая норма для центральных российских регионов равна -2-4°C. Он добавил, что в большинстве регионов на Европейской части страны и на Урале в марте выпадет осадков больше, чем обычно.

В двух столицах зима задержится: в Москве температура воздуха будет колебаться около климатической нормы, которая равна -1°C, иногда – немного превышать ее. В целом, периоды заморозков и оттепели в течение месяца последовательно станут сменять друг друга. Жители Петербурга также проведут март в ожидании весны – средняя температура будет колебаться около – 1,3°C.

В пятницу, 1 марта, в Москве ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут от -1°C до +1°C. В субботу, 2 марта, похолодает до -6-4°С, в городе установится переменная облачность, осадков не будет. В воскресенье, 3 марта, потеплеет до -3-1°С. 

В начале недели потеплеет: в понедельник, 4 марта, до -1+4°С, во вторник – до +6°С. В среду, 6 марта, пройдет небольшой дождь, температура воздуха дойдет до +2+7°С, сообщает Гидрометцентр.

Валентина МАЙОРОВА
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