На праздники погода порадует москвичей

Восьмого марта будет по-весеннему тепло

В Москве в "длинные" выходные будет до +3°С, местами пройдут небольшие осадки.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости", что 8 марта ночная температура в городе опустится до -4°С, днем ожидается -2+3°С.

Такая же погода сохранится в столице в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта: в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, ветер западный, 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптики cообщили, чтто мартовская погода на Европейской части России будет близка к климатической норме.