На праздники погода порадует москвичей

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
207 новости
В Москве в "длинные" выходные будет до +3°С, местами пройдут небольшие осадки.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости", что 8 марта ночная температура в городе опустится до -4°С, днем ожидается -2+3°С.
Такая же погода сохранится в столице в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта: в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, ветер западный, 3-8 метров в секунду.
Ранее синоптики cообщили, чтто мартовская погода на Европейской части России будет близка к климатической норме.
В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны