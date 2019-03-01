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На праздники погода порадует москвичей

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
Восьмого марта будет по-весеннему тепло

В Москве в "длинные" выходные будет до +3°С, местами пройдут небольшие осадки.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости", что 8 марта ночная температура в городе опустится до -4°С, днем ожидается -2+3°С. 

Такая же погода сохранится в столице в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта: в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, ветер западный, 3-8 метров в секунду. 

Ранее синоптики cообщили, чтто мартовская погода на Европейской части России будет близка к климатической норме.

Валентина МАЙОРОВА
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