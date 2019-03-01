"Ужас": Москва оказалась в плену снежного апокалипсиса

Жители и гости столицы в шоке от такой весны

Зима отказывается отступать. Первый день весны преподнес москвичам погодный сюрприз. Сильный снегопад обрушился на российскую столицу. Соцсети заполонили видео и фото разыгравшейся метели, которые не остались без внимания интернет-пользователей.

"Огоооооо", "Ужас!" – отозвались на снежный апокалипсис одни.

"Точно!" – отозвались другие.

"1 марта снег!! Наступит марток, оденеш трое парток", "Такой мощный снежный заряд был! Но недолго", "Ну, с весной вас, москвичи!)))", – включились в виртуальную беседу комментаторы. (Орфография и пунктуация авторов сохранены.)

Снежная буря внесла коррективы в расписание аэропортов. На данный момент 17 рейсов задержано, 15 – отменено. Перестраховались в "Домодедово" и "Внуково". В "Шереметьево" не стали отменять полеты. Информации о корректировках аэропорта "Жуковский" нет. Такие данные предоставляет сервис "Яндекс.Расписание".

Сейчас московское небо затянуто облаками, на улице достаточно ветрено, ожидается гололедица. Впрочем, просвета не будет, обещают синоптики. В первой декаде марта за окном так не запахнет весной. Оттепели будут сменяться морозами, пишет РИА "Новости".

Сегодня ночью, по сведениям Гидрометцентра, местами пройдет снег. Зато на выходных осадков не предвидится. Завтра, 2 марта, на улице будет морозно, до -6. Москвичам и гостям столицы следует быть аккуратнее. Дороги покроются коркой льда. Автомобилистам не следует разгоняться, а пешеходам лучше выбирать не скользящую обувь.