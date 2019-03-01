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Синоптики отменили снежную бурю

Жителей столицы призвали не паниковать

Сегодня ночью москвичи могут спать спокойно. Затяжного снегопада с пятницы на субботу не будет, осадки пройдут местами, заверил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, объявлением о штормовом предупреждении спасательные службы перестраховываются. 

"Снегопады будут локального, скоротечного характера, максимум до утра. Ветер порывистый, неприятный, порывы 5–10 м в секунду, максимум 13 м в секунду. Штормовое предупреждение, "желтый" уровень опасности к этому не имеют никакого отношения, это обычная перестраховка", – рассказал специалист корреспонденту "Подмосковье сегодня"

Он отметил, что сегодня, 1 марта, в столичном регионе был побит рекорд по минимальному давлению, что могли почувствовать на себе метеозависимые москвичи. 


Ксения АНДРЕЕВА
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