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На Москву обрушится снегопад

Фото: www.globallookpress.com
Жителей столицы ждет метель

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье погода в Москве испортится.

По его словам, 3 марта на столицу обрушится сильный снегопад и метель.

"Уже завтра с 6 утра и весь день будет атаковать циклон северо-атлантического происхождения. Это значит – снегопады, метели, сильный ветер западных румбов 7-15 метров в секунду",

цитирует Евгения РИА "Новости".

В воскресенье столбики термометров опустятся до -10 °C, а днем температура воздуха составит -2 °C.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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