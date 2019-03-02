Жителей столицы ждет метель

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье погода в Москве испортится.

По его словам, 3 марта на столицу обрушится сильный снегопад и метель.

"Уже завтра с 6 утра и весь день будет атаковать циклон северо-атлантического происхождения. Это значит – снегопады, метели, сильный ветер западных румбов 7-15 метров в секунду",

– цитирует Евгения РИА "Новости".

В воскресенье столбики термометров опустятся до -10 °C, а днем температура воздуха составит -2 °C.