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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье погода в Москве испортится.
По его словам, 3 марта на столицу обрушится сильный снегопад и метель.
"Уже завтра с 6 утра и весь день будет атаковать циклон северо-атлантического происхождения. Это значит – снегопады, метели, сильный ветер западных румбов 7-15 метров в секунду",
– цитирует Евгения РИА "Новости".
В воскресенье столбики термометров опустятся до -10 °C, а днем температура воздуха составит -2 °C.
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