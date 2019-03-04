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В праздники москвичей ждет аномальная погода

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Весна придет раньше намеченного срока

Директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что к концу недели марта воздух в столице прогреется до +9°С.

По словам метеоролога, весна идет с опережением графика, однако снег быстро не растает. В Москве и Подмосковье снежный покров сойдет на нет в первой декаде апреля, отметил Киктев на пресс-конференции в ТАСС.

 В понедельник, 4 марта, в столице ожидается -1+1°С, облачно, пройдет снег. Во вторник, 5 марта, снегопады сменятся дождями, столбики термометров покажут +3+5°С. в среду и четверг в Москве похолодает до -3-1°С, зато 8 марта потеплеет до +3+8°С. В субботу и в воскресенье, 9 и 10 марта, в городе ожидается +4+9°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Санкт-Петербурге 4 марта, будет облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится. Температура воздуха -3-1°С, сообщает FlashNord.


Валентина МАЙОРОВА
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