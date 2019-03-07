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Москвичам пообещали погодную опасность

Фото: www.globallookpress.com
За окном будет тепло, но очень скользко и ветрено

Погода гостям и жителям столицы преподнесет сразу несколько "подарочков". Правда, не все они будут из разряда приятных. Так что праздничные выходные обещают быть минимум разнообразными. 

В Международный женский день, то есть завтра, 8 марта, в Москве будет облачно, синоптики обещают дождь вперемешку с мокрым снегом и температуру до плюс пяти. Вместе с тем, предупреждают метеорологи, будет повышаться уровень погодной опасности. На карте он обозначается определенным цветом. 

"Желтый – погода потенциально опасна",

говорится на сайте Гидрометцентра. Вероятнее всего, речь идет о сильном ветре за окном и гололедице на дорогах. 

В остальные дни отдыха россиян ничего сверхъестественного не намечается. Единственное, небольшой минус прогнозируется в ночь с субботы на воскресенье. Насколько точны предсказания специалистов, узнаем совсем скоро. 


Ксения АНДРЕЕВА
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