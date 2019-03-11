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Весна на пороге: в Москву придет тепло

Фото: www.globallookpress.com
Наступившая неделя порадует жителей столицы плавным потеплением и небольшими осадками

Весенняя погода постепенно вступает в свои права: в понедельник, 11 марта, в городе ожидается до +4°С и около нуля ночью.

"Погода соответствует климатической норме для этой поры. Какого-то резкого потепления ожидать не следует", - 

рассказал "Вечерней Москве" дежурный метеоролог центра "Фобос" Александр Синенков. Ветер будет дуть юго-западный, 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое -  730 миллиметров ртутного столба.

По прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 12 марта, в столице 0+2°С, атмосферное давление повысится до 739 мм рт. столба, в городе пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. В среду, 13 марта, в Москве -1+1°С, в четверг и пятницу, 14 и 15 марта, потеплеет до +4°С, возможны снег и дождь.

Обильные осадки доставят неудобства авиапассажирам. По данным сервиса "Яндекс. Расписания", в московских аэропортах 11 марта задержаны и отменены из-за непогоды более 50 рейсов. 

Валентина МАЙОРОВА
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