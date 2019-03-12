Скоро потепление начнется на всей территории страны

Уже на следующей неделе в европейскую часть страны придет тепло. Например, в Москве дневная температура будет в среднем +5°C, облака и дожди сменятся на солнце.

А к концу месяца столбик термометра будет подниматься до +17°C, передает РИА ФАН со ссылкой на "Гисметео".

Однако синоптики напоминают о многократных штормовых предупреждениях, которые ждут россиян в марте. Всему виной атлантический циклон, он же принесет в центр и юг страны сильные туманы.

"Свободная пресса" сообщает, что после обильных осадков в центральных областях в средней полосе России видимость на дорогах упадет.

Весна придет также в Самару, Казань и Уфу, оттеснив морозы к Сибири. Там температура уверенно поднимется выше 0°C .