Последние морозы: в Москве сильно потеплеет

Во вторник, 19 марта, будет до +9°С

Зима вернулась в столицу ненадолго: уже завтра, 15 марта, воздух прогреется до +4°С, а в начале следующей недели столбики термометров вырастут почти до отметки +10°С.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, температура воздуха будет +3+6°С, ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным ведомства с 15 марта на погоду в столичном регионе начнет оказывать влияние новый циклон с северо-запада, южный ветер усилится, принося с собой весеннее тепло. Ночи пока прохладные: -7…-2°С, местами с небольшим снегом. Днем же будет до+4°+5°С, пройдут небольшие осадки.

В понедельник, 18 марта, в Москве ожидается +3+8°С, облачно с прояснениями, ветер южный и юго-западный, до 10 м/с. Во вторник, 19 марта в столице потеплеет до +9°С, пройдет небольшой дождь, 20 марта – до +2+7°С, погода ожидается облачная, с прояснениями, ветер юго-западный.



В четверг, 14 марта, в Москве +1+3°С, солнечно, местами облачно, без осадков, дует слабый южный ветер.

