Еще не скоро: названы сроки прихода весны в Москву

Шапки, шарфы и перчатки еще пригодятся

Не раньше, чем через месяц установится в Москве теплая весенняя погода.

"Настоящая весна, если мы говорим о том периоде времени, когда температура достигает 13-15 градусов и можно ходить по улице без верхней одежды, придет в Москву не раньше середины апреля", -

приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в ближайшие дни температурный фон в столице будет стабильным: с 15 по 17 марта ночью температура воздуха опустится до -1-3°C, днем ожидается до + 2+5°C.

В начале следующей недели потеплеет: 18 марта в Москве столбики термометров покажут +6°C, в некоторых районах температура воздуха поднимется до +8°C, сообщает "Вечерняя Москва".

Во вторник и среду, 19 и 20 марта, в столице ожидается +3+8°С, местами пройдут небольшие осадки. В четверг, 21 марта, воздух прогреется до +9°С, отмечается на сайте Гидрометцентра.