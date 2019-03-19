Весна подождет: в Россию вернутся сильные морозы

Апрельская оттепель сменится холодом

Специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о том, что прятать зимнюю одежду в шкаф пока рано. Хорошая новость заключается в том, что морозы не будут держаться постоянно. Но в отдельные дни температура будет падать до -20°C , а кое-где и до -30°C .

"Морозов нужно ожидать жителям северных регионов страны, как, например, Якутия",

– сообщила Паршина "РГ".

Под ударом непогоды окажутся Ханты-Мансийск, Салехард и столица Ямала. Там апрельский воздух не разогреется выше отметки в +3°C .

Ura.ru сообщает, что жители столицы могут спокойно ждать весну: апрель начнется с дождей, а к середине месяца воздух поднимется до отметки в +14°C .

А пока москвичам стоит достать зонты – 19 марта будет дождь. Температура воздуха составит от +4°C до +6°C. Ночью столбик термометра может опуститься до 0°C .

В целом, неделя будет теплой, но с небольшими осадками. Циклон принес в Москву тепло – температура воздуха днем будет держаться в районе +7°C. – передает "РИА ФАН".