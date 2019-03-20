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Зима останется в Москве до апреля

Фото: www.globallookpress.com
Синоптики предсказали, что потепления придется подождать

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что, хотя температура воздуха в столице превышает норму на 3°C, погода все еще остается очень неустойчивой и настоящая весна пока не наступила.

По словам метеоролога, погода до конца недели будет дождливой, осадки прекратятся лишь к понедельнику. Временами днем столбики термометров показывают до +7°C, однако ощущения горожан от этой погоды далеки от комфортных.

С 21 марта по ночам температура воздуха будет опускаться ниже 0°C, на дорогах возможна гололедица. Вильфанд считает, что такая погода – еще "не весна" и этот период неустойчивости продлится до конца месяца, сообщает "Российская газета".

При этом синоптик признал, что настоящая весна придет только в середине апреля – тогда температура вырастет до +13 ... 15°C. Но поворот на весну уже произошел, в столице в течение 5-7 дней может полностью растаять снег, отмечает FlashNord

В среду, 20 марта, в Москве ожидается +4 ... +6°С, облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В четверг и пятницу, 21 и 22 марта, в городе днем будет +3 ... +5°С, возможен дождь со снегом, сообщается на сайте Гидрометцентра. В выходные облачно, временами возможен дождь, температура воздуха в субботу, 23 марта, +3 ... +8°С, в воскресенье, 24 марта, +2 ... +7°С.

Валентина МАЙОРОВА
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