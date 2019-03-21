Гидрометцентр рассказал о том, какой будет погода в ближайшие месяцы

Период с апреля по май в ряде российских регионов будет более теплым, чем это предусмотрено климатической нормой. Лето также порадует часть жителей нашей страны, говорят метеорологи.

В Гидрометцентре сообщили, что в апреле температура начнет уверенно повышаться. На востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, в Сибири и на Чукотке температурные показатели превысят нормальные значения. А в мае непривычно теплая весна доберется и до севера Приволжского и Уральского округов.

В июне больше всего повезет жителям юга России, отдельных частей Сибири и Урала, а также западной части Приморья и Якутии. Там лето обещает быть более жарким, чем год назад, пишет "Российская газета".

Для жителей Центральной России самым теплым окажется август. С другой стороны, синоптики обещают Центру больше дождей по сравнению с прошлым летом. То же самое касается и юга.

