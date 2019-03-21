Посадки могут уничтожить внезапные капризы погоды

К работам в огороде до середины мая лучше отнестись без фанатизма из-за возможных заморозков. Об этом заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

Он призвал россиян быть осторожнее в своих дачных планах и не пытаться сажать по-максимуму. По его словам, весна по-настоящему вступит в свои владения где-то в середине апреля, однако в начале мае возможны неприятнейшие сюрпризы погоды.

"Не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки", – цитирует Вильфанда РИА "Новости".

Ранее метеорологи спрогнозировали, что весна и лето в России в этом году будут теплее обычного.